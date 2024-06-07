Telegram запускает внутреннюю валюту Stars

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в своем канале о запуске внутренней валюты в мессенджере. Она получила название Telegram Stars («Звезды»). Внутренняя валюта может использоваться для оплаты цифровых товаров в ботах и мини-приложениях.

Telegram Stars можно приобрести через систему встроенных покупок в App Store и Google Play, а также при помощи бота PremiumBot, а затем потратить на различные цифровые продукты, предлагаемые ботами, — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram. Кроме того, вскоре появится возможность делать донаты любимым авторам контента через систему подарков.

Внутренняя валюта была нужна для того, чтобы соответствовать правилам магазинов приложений, так как ранее работавшая система оплаты нарушала их. В ближайшее время разработчики смогут выводить Stars, полученные ботами, в Toncoin с помощью платформы Fragment.

Благодаря быстрым и удобным платежам за цифровые товары и услуги платформа ботов и мини-приложений позволит новым видам бизнеса охватить более 900 млн. потенциальных клиентов в экосистеме Telegram.

Попробовать оплату Telegram Stars можно в @DurgerKingBot — по этому случаю он предлагает специальный торт (бот сразу вернет потраченные звезды).