Intel анонсировал AI Playground — бесплатный ИИ-генератор изображений

На Computex 2024 компания Intel продемонстрировала новое бесплатное приложение AI Playground — генератор изображений на базе ИИ-модели.

AI Playground работает локально на ПК, а не в облаке. Для работы приложения требуется процессор Intel Core Ultra со встроенным Intel Arc или дискретная видеокарта Intel минимум с 8 Gb видеопамяти.

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Интерфейс AI Playground очень простой, он состоит всего из трех основных вкладок: «Создание изображений», «Редактор изображений» и «Чат». Отмечается, что при разработке приложения акцент делался именно на удобство его использования. Многие сложные для рядового пользователя настройки были по умолчанию объединены в максимально понятные пункты «Разрешение» и «Качество» (хотя и доступны в расширенном интерфейсе).

Релиз Intel AI Playground состоится этим летом.