Resident Evil 7 Biohazard выйдет на iPhone, iPad и Mac 2 июля

Resident Evil 7 Biohazard выйдет на iPhone 15 Pro/15 Pro Max и iPad/Mac с процессорами M1 и новее уже 2 июля. Об этом разработчики из Capcom сообщили в соцсети X. Позже на устройствах Apple также выйдет Resident Evil 2 Remake, который пока находится на стадии разработки и не обзавелся датой запуска.
В студии заявили, что порт будет отполирован в плане графики и производительности благодаря технологии масштабирования изображения MetalFX. Кроме того, в игре появится функция Auto Fire, активация которой позволит автоматически стрелять после прицеливания во врагов. Функция будет действовать только в течение ограниченного времени.
Вступительная часть хоррора Resident Evil 7 Biohazard будет бесплатной, после пользователям предложат приобрести полную версию.