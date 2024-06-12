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13 июня, 2024
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Resident Evil 7 Biohazard выйдет на iPhone, iPad и Mac 2 июля

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 7 Biohazard выйдет на iPhone 15 Pro/15 Pro Max и iPad/Mac с процессорами M1 и новее уже 2 июля. Об этом разработчики из Capcom сообщили в соцсети X. Позже на устройствах Apple также выйдет Resident Evil 2 Remake, который пока находится на стадии разработки и не обзавелся датой запуска.

В студии заявили, что порт будет отполирован в плане графики и производительности благодаря технологии масштабирования изображения MetalFX. Кроме того, в игре появится функция Auto Fire, активация которой позволит автоматически стрелять после прицеливания во врагов. Функция будет действовать только в течение ограниченного времени.

Вступительная часть хоррора Resident Evil 7 Biohazard будет бесплатной, после пользователям предложат приобрести полную версию.

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