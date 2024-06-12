Jabra выпустила наушники премиум-класса Elite 8 Active и Elite 10

Компания Jabra, специализирующаяся на создании аудиогарнитур и других аудиоустройств, представила новые модели Elite 8 Active и Elite 10 премиум-класса.

Модель Jabra Elite 8 Active разработана для активных пользователей и потому защищена от попадания влаги по стандарту IP68 (зарядный кейс — по IP54). Реализована поддержка пространственного звука Dolby Audio, есть улучшенная технология адаптивного гибридного шумоподавления и поддержка функции Natural HearThrough для подавления звука ветра во время разговора. Время автономной работы достигает 8 часов или 32 часа с подзарядкой от кейса.

Модель Jabra Elite 10 оборудована шестью встроенными микрофонами и 10-мм драйверами, которые обеспечивают воспроизведение насыщенных басов. Поддерживается технология Dolby Head Tracking, есть функция Spatial Sound, ANC и защита от воды IP54. Время автономной работы достигает 6 часов с включенным шумоподавлением и до 27 часов с зарядным кейсом.

Обе модели оснащены необычным зарядным чехлом, который также может работать как передатчик Bluetooth. Если подключить чехол для зарядки к внешнему устройству через USB-C или 3,5 мм аудиоразъем, он начнет передавать звук с этого устройства на наушники.

Цена Jabra Elite 8 Active составляет $229, а Elite 10 — $279.