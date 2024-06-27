Kaspersky: в Азербайджане в начале 2024 года заблокировано более 1600 кибератак с использованием темы детских брендов

Речь идет о кибератаках на устройства пользователей, для реализации которых злоумышленники эксплуатировали названия или элементы популярных детских брендов, игр, сериалов и мультфильмов.

Эксперты Kaspersky проанализировали актуальные угрозы с использованием элементов популярных детских брендов. В первом квартале 2024 года в Азербайджане было заблокировано 1619 попыток таких кибератак на мобильные устройства и компьютеры.

Чаще всего в схемах злоумышленников по всему миру упоминаются онлайн-игры Minecraft, Roblox и Brawl Stars, игры LEGO, мультфильмы, фильмы и сериалы Disney и другие популярные мультсериалы, в том числе «Щенячий патруль».

Среди наиболее распространённых угроз — программы-загрузчики. Хотя сам по себе этот тип программ не является вредоносным, такие программы могут использоваться злоумышленниками для загрузки нежелательного и вредоносного контента на компьютер жертвы. Представителем нежелательного может быть рекламное ПО, а к последнему относятся различные виды троянцев, с помощью которых атакующие могут красть данные банковских карт, логины и пароли, вмешиваться в работу компьютера или смартфона.

Такие программы можно случайно установить при попытке скачать на устройство популярную игру. Например, злоумышленники распространяют под видом читов для игры Brawl Stars мобильный троянец, рассылающий СМС-спам с заражённого устройства, тем самым опустошая счёт жертвы. После установки и запуска он запрашивает множество разрешений, большинство из которых были бы необязательны для корректной работы оригинального ПО, а в данном случае еще и несут риски для пользователя. Если жертва даёт такие разрешения, она будет видеть всплывающие окна для получения доступа к контенту, но в результате его так и не получит. Чтобы приложение было сложнее удалить, злоумышленники сделали иконку прозрачной, а название — пустым, чтобы его было не видно на главном экране.

Эксперты Kaspersky также обнаружили вредоносные веб-страницы с игрушками и другими детскими товарами. Изначально это были легитимные ресурсы, однако после взлома злоумышленниками стали источником распространения вредоносного ПО. Жертвами при этом могут стать не только дети, но и родители.

«Атаки, связанные с эксплуатацией популярных среди детей мультфильмов и игр, становятся очень распространенными среди злоумышленников по всему миру, и такая активность только растёт. Юные пользователи могут угодить в ловушку например, при попытке бесплатно скачать популярную игру или новую серию любимого мультфильма», — комментирует Василий Колесников, вирусный аналитик Kaspersky.

Чтобы защитить детей от онлайн-угроз, эксперты Kaspersky рекомендуют родителям: