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26 июня, 2024
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Представлены smart-часы Casio G-SHOCK GBD-300 в защищенном корпусе

Casio G-SHOCK GBD-300

Компания Casio представила новую модель smart-часов серии G-SQUAD. Новинка под названием G-SHOCK GBD-300 выполнена в тонком и легком корпусе. Часы получили надежную конструкцию, которая защищает основные компоненты и позволяет выдерживать удары без повреждений. Также есть защита от воды. Часы работают от литиевой батареи CR2032, срок службы которой составляет до двух лет. Габариты корпуса G-SHOCK GBD-300 составляют 48,9×47,4×14,9 мм, вес — 60 гр.

Casio G-SHOCK GBD-300

Новая модель оборудована высококонтрастным ЖК-дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость содержимого экрана даже при ярком дневном свете. Для ночного использования предусмотрена подсветка Super Illuminator, которая включается автоматически при поднятии запястья.

Casio G-SHOCK GBD-300

Часы поддерживают четыре будильника, таймер обратного отсчета, секундомер и 38 настроек мирового времени. Есть широкий набор спортивных функций. G-SHOCK GBD-300 оснащены счетчиком расстояния, скорости, темпа и потраченных калорий во время пробежек. В отдельном журнале гаджет также фиксирует количество пройденных шагов для каждого дня недели или за весь месяц.

Благодаря модулю Bluetooth часы можно подключать к смартфону и получать уведомления о звонках, сообщениях, электронных письмах и событиях, отмеченных в календаре. Мобильное приложение G-SHOCK MOVE значительно расширяет возможности часов, позволяя пользователю составлять план тренировок.

Casio G-SHOCK GBD-300 поступят в продажу в июле в черном (GBD-300-1), белом (GBD-300-7) и желтом (GBD-300-9) цветах корпуса. Цена пока не сообщается.

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