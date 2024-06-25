Представлены smart-часы Casio G-SHOCK GBD-300 в защищенном корпусе

Компания Casio представила новую модель smart-часов серии G-SQUAD. Новинка под названием G-SHOCK GBD-300 выполнена в тонком и легком корпусе. Часы получили надежную конструкцию, которая защищает основные компоненты и позволяет выдерживать удары без повреждений. Также есть защита от воды. Часы работают от литиевой батареи CR2032, срок службы которой составляет до двух лет. Габариты корпуса G-SHOCK GBD-300 составляют 48,9×47,4×14,9 мм, вес — 60 гр.

Новая модель оборудована высококонтрастным ЖК-дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость содержимого экрана даже при ярком дневном свете. Для ночного использования предусмотрена подсветка Super Illuminator, которая включается автоматически при поднятии запястья.

Часы поддерживают четыре будильника, таймер обратного отсчета, секундомер и 38 настроек мирового времени. Есть широкий набор спортивных функций. G-SHOCK GBD-300 оснащены счетчиком расстояния, скорости, темпа и потраченных калорий во время пробежек. В отдельном журнале гаджет также фиксирует количество пройденных шагов для каждого дня недели или за весь месяц.

Благодаря модулю Bluetooth часы можно подключать к смартфону и получать уведомления о звонках, сообщениях, электронных письмах и событиях, отмеченных в календаре. Мобильное приложение G-SHOCK MOVE значительно расширяет возможности часов, позволяя пользователю составлять план тренировок.

Casio G-SHOCK GBD-300 поступят в продажу в июле в черном (GBD-300-1), белом (GBD-300-7) и желтом (GBD-300-9) цветах корпуса. Цена пока не сообщается.