Microsoft Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 отличаются высокой ремонтопригодностью

Специалисты iFixit разобрали новые устройства Microsoft Surface и оценили их ремонтопригодность. Обе модели — планшет Surface Pro 11 и ноутбук Surface Laptop 7 удивили экспертов. Несколько лет назад Surface Laptop специалисты iFixit прозвали клеевым монстром. Новые же устройства набрали по 8 баллов из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Это лучший результат среди современных тонких ноутбуков, к примеру, это вдвое больше баллов, чем у ноутбуков Apple. Вероятно, Microsoft кардинально пересмотрел свой подход к ремонтопригодности.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Инженер iFixit отметил, что Surface Laptop 7 очень легко разбирается благодаря замене защелок и клея на винты и магнитные крепления. На многих внутренних компонентах написано, какую именно насадку нужно использовать для их откручивания. Материнскую плату, аккумулятор, SSD, систему охлаждения, динамики, панель с клавиатурой и шарнир можно легко демонтировать, просто открутив нужные винты. Даже 3,5-мм разъем для наушников оказался не припаян, а подключен к материнской плате через шлейф.

Для разборки планшета Surface Pro 11 сначала нужно отсоединить приклеенный экран, но зато накопитель M.2 можно легко сменить. Внутри планшета также имеются указания для насадок. Но чтобы сменить аккумулятор, сначала необходимо демонтировать всю систему охлаждения. С другой стороны, аккумулятор не приклеен, а держится на винтах.

Кроме того, на различных компонентах внутри устройств имеются этикетки с QR-кодами со ссылкой на инструкции по ремонту, которая сама Microsoft называет маркировками Wayfinder Marking.