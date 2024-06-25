Новые аккумуляторы Toshiba заряжают электробусы всего за 10 минут

Корпорация Toshiba совместно с японской компанией Sojitz и бразильской CBMM представила прототип электрического автобуса, работающего от аккумуляторов SCiB Nb следующего поколения.

В новых литий-ионных аккумуляторах используют оксид ниобия и титана (NTO). Материалы позволяют восполнить до 80% емкости всего за 10 минут зарядки. По словам производителя, после 10 тыс. циклов должно остаться свыше 80% оригинальной емкости.

Диапазон рабочих температур составляет от −30°C до +60°C. Аккумулятор подходит для электромобилей всех типов, позволяет снизить капитальные затраты и эксплуатационные расходы, а также сводит к минимуму риск возгорания. Предыдущая версия батареи имела низкую энергоемкость — до 200 Втч/л. Новое поколение аккумуляторов SCiB Nb демонстрирует прирост энергоемкости на 50%, достигая показателя 350 Втч/л.

Прототип электрического автобуса был разработан бразильской компанией Volkswagen Truck & Bus. Уже началось его тестирование на промышленном заводе CBMM в Бразилии. Предполагается, что массовое производство батарей начнется в 2025 году.