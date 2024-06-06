Представлены четыре монитора MSI с матрицей QD-OLED

На Computex 2024 компания MSI представила четыре новых игровых монитора с матрицами QD-OLED от Samsung. Устройства получили систему охлаждения с помощью графеновой пластины и технологии улучшения изображения. На все новинки производитель предоставляет трехлетнюю гарантию от выгорания матрицы.

MSI MPG 321URX получил 32-дюймовый экран с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 0,03 мс (GtG). Компания заявляет, что MEG 321URX — это «первый в мире игровой монитор с искусственным интеллектом». Он поддерживает технологию AI Sky Sight, которая определяет местоположение противника в игре и отображает его на экране.

Кроме того, у монитора есть подсветка на нижней части экрана — она подстраивается под состояние здоровья персонажа или количество боеприпасов. Пользователи смогут сами обучать ИИ-модель в соответствии со своими игровыми предпочтениями и загружать на монитор при помощи специального ПО. Для подключения есть два порта HDMI 2.1, USB 2.0 Type-B, DisplayPort 1.4a, два USB 2.0 Type-A, USB Type-C (DisplayPort Alt, 98 Вт), разъем для наушников, а также KVM-переключатель. Есть сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и Clear MR 13000.

Цена модели составляет $1699, дата выхода на рынок не названа.

MSI MPG 341CQPX оборудован 34-дюймовым изогнутым (1800R) дисплеем с разрешением 3440×1440 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 0,03 мс (GtG). Заявлены сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и Clear MR 13000. Список разъемов идентичен модели MPG 321URX.

Цена составляет $999. Монитор поступит в продажу в августе.

MSI MAG 321UP оснащен 31,5-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 165 Hz и временем отклика 0,03 мс (GtG). Есть сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и Clear MR 9000. Список разъемов включает: два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, USB Type-C (DisplayPort Alt, 15 Вт) и разъем для наушников.

Цена монитора составляет $899, дата начала продаж не объявлена.

MAG 271QPX E2 получил 26,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 0,03 мс (GtG). Есть сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и Clear MR 13000, набор разъемов аналогичен модели MAG 321UP.

Монитор уже поступил в продажу по цене $799.