В следующем году Азербайджан примет Всемирную конференцию МСЭ по развитию электросвязи

4 июня в Женеве (Швейцария) начала работу ежегодная сессия Совета Международного союза электросвязи (МСЭ). Нашу страну на заседании представляет делегация Министерства цифрового развития и транспорта.

В ходе обсуждений, проведенных в рамках сессии, было утверждено проведение в 2025 году в Азербайджане Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ) организации.

Отметим, что впервые в регионе СНГ Азербайджан получил возможность провести данное мероприятие.

ВКРЭ — одно из крупнейших и наиболее важных мероприятий МСЭ, проводимых каждые четыре года для рассмотрения кибербезопасности, цифровой инклюзивности, ИКТ-приложений, инноваций, статистики и показателей ИКТ, регулирования в сфере ИКТ и тем развития по другим подобным областям, проектов и программ. Цель мероприятия — собрать вместе мировых лидеров, специалистов и других заинтересованных сторон в профильной сфере для обсуждения и разработки стратегии будущего развития ИКТ.

Выступивший в ходе обсуждений заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов проинформировал участников мероприятия о развитии ИКТ-инфраструктуры в стране, проделанной работе в сфере цифровой трансформации, достигнутых достижениях.

Заместитель министра рассказал об образовательных проектах, реализуемых в сфере ИКТ в стране. «Такие инициативы, как Technest, Technion и Digital Academy повышают навыки и знания молодых азербайджанцев, необходимые в эпоху цифровых технологий», — отметил С.Мамедов.

Самир Мамедов довел до сведения, что разработана подсистема «Электронный документооборот», которая упростила безопасный обмен документами между государственными органами в режиме реального времени.

Заместитель министра также добавил, что MyGov, реализуемый Агентством инноваций и цифрового развития, является одним из важнейших проектов с точки зрения вовлечения граждан в процесс цифровизации. «MyGov играет роль «единого окна» для каждого государственного учреждения, позволяющий подать заявку на получение государственных услуг в онлайн-форме без необходимости использования отдельных порталов или регистрации», — подчеркнул С.Мамедов.

Самир Мамедов заявил, что Азербайджан, успешно проводивший множество важных международных мероприятий, придает большое значение обязательствам в сфере телекоммуникаций и глобального диалога в области ИКТ.

По итогам обсуждений решение о проведении ВКРЭ в Азербайджане было единогласно одобрено Советом.

Утверждение Азербайджана в качестве принимающей стороны столь престижного мероприятия является результатом растущей репутации страны в сфере телекоммуникаций, а также успешного сотрудничества с МСЭ на протяжении многих лет.