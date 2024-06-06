Nvidia обогнала Apple и стала второй по капитализации компанией в мире, уступая только Microsoft. По итогам вчерашних торгов акции Nvidia подскочили на 5,16% до $1224,40, рыночная стоимость компании достигла $3,012 трлн. Рыночная стоимость Apple составила $3,003 трлн., а Microsoft, самой дорогой компании, $3,151 трлн.

Акции Nvidia в 2024 году выросли на 147%, а ее капитализация увеличилась более чем в два раза, отмечает Bloomberg. За последние пять лет они выросли более чем на 3224 %. Стремительный рост стоимости активов Nvidia в последние годы обусловлен потребностью технологической отрасли в графических процессорах, которые используются для разработки и развертывания крупных моделей искусственного интеллекта. Гендиректор компании Дженсен Хуанг заявил, что Nvidia планирует обновлять свои ИИ-ускорители ежегодно. На 6 июня Хуанг занимает 13-е место рейтинга американского Forbes Real-Time Billionaires, его состояние оценивается в $107,2 млрд. (плюс $5,2 млрд. за день).

Bloomberg отмечает, что хотя Nvidia все еще отстает от Microsoft по капитализации, Уолл-стрит считает, что ее выход на первое место – это вопрос времени. Apple же столкнулась с трудностями на бирже из-за опасений по поводу снижения спроса на iPhone в Китае и штрафа со стороны ЕС, указывает агентство.