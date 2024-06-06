MSI представил четыре обновленные серии ноутбуков

Компания MSI представила на выставке Computex 2024 четыре обновленные серии ноутбуков. В общей сложности всего было показано десять моделей, которые созданы для различных задач и оснащены мощными процессорами Intel и AMD. Некоторые модели были разработаны в коллаборации с автомобильным брендом Mercedes-Benz. Все ноутбуки соответствуют требованиям Copilot+, что позволит локально использовать на них ИИ-инструменты Microsoft. Также на клавиатурах есть выделенная клавиша Copilot.

Серия MSI Prestige (2024) отличается небольшим весом и емким аккумулятором. Например, новый Prestige 13 AI+ Evo весит всего 990 гр., и при этом оснащен батареей на 75 Втч. Модели обновленной линейки диагональю экрана 13, 14 и 16 дюймов, представлены в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra. 16-дюймовая версия получит Core Ultra 9, остальные — Core Ultra 7. Все модели оснащены веб-камерами на 5 Мп с ИК-блоком для поддержки Windows Hello и поддерживают стилус MSI Pen 2. 16-дюймовая и 13-дюймовая модели получат версии с OLED-экраном, а 14-дюймовый выйдет только с IPS-дисплеем.

MSI Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+ получили процессоры серии AMD Ryzen AI 300, встроенную графику Radeon 800M и дискретные видеокарты GeForce RTX 40. Производитель выделяет корпуса из магниевого сплава и технологию охлаждения Cooler Boost 5.

Кроме того, MSI выпустил ноутбуки в коллаборации с Mercedes-Benz. Это 18-дюймовый Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport и такая же модель с 16-дюймовым дисплеем. Устройства получили элементы дизайна в стиле одноименных автомобилей с фирменными шильдиками и логотипами. В обеих моделях установлены процессор Intel Core Ultra 9 185H и видеокарта RTX 4080. Есть два слота для модулей памяти DDR5 с максимальным объемом 96 Gb, также имеются два слота M.2 для SSD (NVMe, PCIe Gen 4×4). Несмотря на разные дисплеи, емкость аккумулятора у ноутбуков одинаковая и составляет 99,9 Втч.

18-дюймовая модель оснащена экраном mini-LED с разрешением 3840×2400 пикселей, частотой обновления 120 Hz и охватом 100% гаммы DCI-P3. 16-дюймовая получила OLED-экран (2560×1600 пикселей, 240 Hz). За аудиовозможности отвечают два динамика по 2 Вт и пара сабвуферов той же мощности. В оснащение ноутбуков также входят разъемы Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2 Type-A, старшая модель вдобавок получила дополнительный порт USB 3.2 Gen 2 Type-A. Есть сетевая карта Intel Killer (Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4), веб-камера с ИК-подсветкой, сканер отпечатков пальцев и клавиатура SteelSeries с RGB-подсветкой.

Также компания сообщила об обновлении серии Modern тремя моделями с экранами на 13, 14 и 15 дюймов, но их характеристики пока не сообщаются.

Ни цены, ни даты начала продаж ноутбуков производитель не называет.