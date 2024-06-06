Brandefense сыграет важную роль в обнаружении киберугроз в Азербайджане!

Безопасность организации — это не только защита инфраструктуры, активов, имущества, данных о клиентах и партнерах или коммерческих секретов. При текущем уровне развития онлайн-коммерции и рекламы важным фактором успеха выступает репутация и узнаваемость бренда компании, продвигающей свои продукты и услуги на рынке. Как же защитить репутацию своего бренда и не дать мошенникам или конкурентам очернить свое имя? На этот и другие вопросы в интервью Infocity отвечают региональный менеджер по продажам компании Brandefense Ровшан Мамедов и коммерческий директор компании Techpro DC Мирджалал Багиров.

— От каких угроз необходимо защищать собственный бренд?

— Р.М. — Стремительное развитие рынков онлайн-коммерции и онлайн-услуг открывает безграничные перспективы как перед продавцами, так и потребителями этих товаров и сервисов. Потенциальные покупатели получают возможность выбрать из массы предложений, изучить товар перед покупкой, в том числе на основе отзывов и обзоров, а продавцы начинают более эффективно, быстро и таргетированно продвигать свои продукты. Но если на собственном сайте и сайтах-партнерах продавец может повлиять на формирование своего положительного облика, модерируя общую картину лояльности и удовлетворенности покупателей, то на независимые форумы, обзоры, частные рекомендации повлиять он практически не способен. К тому же любая попытка ограничить распространение негативного контента может лишь усилить отрицательное мнение клиентов об организации. И такая проблема присуща не только небольшим компаниям, на и крупнейшим банкам, телекоммуникационным гигантам и государственным организациям. Поэтому компании вынуждены более тщательно следить за имиджем в среде потенциальных покупателей, отслеживать злоупотребления общественным мнением, контролировать формирование ценовой политики на свои товары и услуги со стороны официальных партнеров. Соответственно, возможность воспользоваться скрывающимися в этой области угрозами в корыстных целях привлекает и обычных мошенников, пытающихся организовать целевые атаки на бренд компании, ее интеллектуальную собственность, ценообразование, формирование мнения о бренде и т.д. И такие угрозы вполне реальны, о чем говорят последние события.

— И какие средства защиты следует выбирать в таких случаях?

— Р.М. — Чтобы понять, на что требуется обратить внимание при выборе стратегии защиты бренда, необходимо знать и понимать все риски. Например, налоговые риски, которые могут привести к неприятным юридическим последствиям для компании. Также существует огромный риск утечки информации. Под ударом оказывается не только репутация компании, но и ее основной ресурс — клиенты, их частная жизнь и денежные средства, что дополнительно может привести к рискам судебных издержек и санкций. Есть и еще один риск — риск мошенничества, который включает и манипуляции с интеллектуальной собственностью, такие как создание мошеннических сайтов-подделок, онлайн-магазинов с контрафактной продукцией от имени известного бренда, как и само производство контрафактной продукции, целевые атаки на клиентов компании посредством методов социальной инженерии, нечестная игра с ценами на продукцию, очернение репутации партнерской сети продаж и т.д. Подобные действия злоумышленники осуществляют с целью нанести прямой или косвенный ущерб компании, планомерно снижая ее имидж и доверие клиентов. Сюда же возможно отнести так называемый киберсквоттинг — попытки перерегистрации и выкупа доменных имен сайтов, имеющих схожее название с вашим брендом, с целью их перепродажи или мошеннического использования.

Именно для минимизации всех этих рисков, перечисленных в предыдущем разделе, появилась такая сфера услуг в области информационной безопасности, как Brand Protection, или защита бренда. В общем понимании это продукт или услуга по мониторингу и исследованию рынка в интернете, с охватом СМИ, форумов, онлайн-магазинов, медиаконтента, даркнета и прочих ресурсов, где в том или ином виде имеется или может появиться информация о компании. Отдельно необходимо отметить, что к источникам информации для систем Brand Protection относятся известные медиаличности или блогеры, ко мнению которых прислушивается большое количество людей, а реклама и отзывы которых могут как помочь в формировании репутации и продажах продукта, так и сильно обрушить эти показатели. Также одним из основных направлений защиты является поиск и выявление пиратских сайтов, фейковых аккаунтов в социальных сетях, мошеннических страниц или сайтов, продвигающих товары и услуги под видом оригинального бренда. Услуги рынка Brand Protection помогут закрыть или максимально снизить риски реализации подобных угроз.

— На что необходимо обратить внимание при выборе поставщика подобных услуг?

— М.Б. — Я бы выделил основные аспекты защиты бренда, от которых необходимо отталкиваться. Грамотный поставщик услуг постарается собрать максимум информации о своем клиенте, сферах его влияния, направлениях продаж, конкурентах и желаемом результате. Уже на этом начальном этапе компания может предложить начальные шаги по защите и снижению уровня рисков, например, рекомендовать официально зарегистрировать те или иные ресурсы, подтвердить профили в социальных сетях, проверить регистрацию интеллектуальной собственности. Необходимо оценить полноту охвата мониторинга и поиска информации, критерии обнаружения, количество источников, качество поступающей информации и отчетности, опыт работы не только с официальными источниками информации, но и с инсайдерами на предмет распространения слухов в даркнете, наличие подписок Threat Intelligence и иных способов добыть информацию о клиенте. Немаловажным аспектом является и отраслевой опыт компании, предлагающей систему Brand Protection. Без наличия полной картины ситуации с брендом невозможно будет сформировать ни стратегию защиты, ни картину текущих и возможных векторов атаки. Кроме того, каждое найденное событие, факт или информация о заказчике должны пройти несколько этапов анализа на основе полученной информации о клиенте и самостоятельно сформированных паттернов поиска. А затем формируются предложения по смягчению рисков, применению компенсационных мер, предлагается помощь в устранении или уменьшении влияния уже реализовавшейся угрозы. Такое решение должно отслеживать информацию о товарах и ценах в интернете, иметь возможность включить в базу данных партнерскую сеть или посредников, выявлять финансовые нарушения, предоставлять функции для обеспечения соблюдения ценовой политики компании, иметь возможность мониторинга различных источников информации и их верификации. Компании-поставщики таких сервисов должны помогать в эффективном поиске и удалении порочащей клиента информации и поддержке его деловой репутации.

— Р.М. — Всеми подобными возможностями обладает решение компании Brandefense, которая предлагает на азербайджанском рынке услуги защиты от цифровых рисков (DRPS), управление внешними зонами атак (EASM), анализ угроз и решения для обеспечения безопасности цепочки поставок (Supply Chain Security). Продукт Brandefense — это проактивное решение для защиты от цифровых рисков для организаций любого масштаба и любого рода деятельности. Наша технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно сканирует онлайн-среду, включая даркнет, чтобы обнаружить неизвестные события, автоматически определить приоритеты рисков и предоставить действенную информацию, которую вы можете мгновенно использовать для повышения уровня безопасности собственного бренда.

Недавно Brandefense, которая объединяет экспертов, получивших серьезный опыт работы в отрасли, представила решение Brandefense 2.0, которое выделяется продвинутыми возможностями по мониторингу и защите бренда, управлению поверхностями атак, анализу угроз, предотвращению мошенничества и модулям безопасности цепочки поставок, которые базируются на моделях искусственного интеллекта. Основная цель этого решения — на ранней стадии устранить уязвимости в киберпространстве, которые наносят серьезный ущерб репутации брендов, приводят к финансовым потерям и чреваты прерыванием текущих бизнес-процессов.

Как мы знаем, азербайджанские учреждения и организации за последние годы часто подвергаются многочисленным кибератакам. Региональная напряженность и геополитический дисбаланс делают кибербезопасность, особенно репутацию бренда, все более важной проблемой. С помощью предлагаемых услуг мы стремимся найти решения потребностей и ожиданий учреждений и организаций, работающих в различных секторах. Поэтому выход Brandefense 2.0 на азербайджанский рынок станет поворотным моментом для бизнеса в регионе, позволив защитить цифровые активы компаний и стать им более устойчивыми к кибератакам. Кроме того, Brandefense предлагает корпоративным клиентам новые и альтернативные решения по обнаружению и устранению киберуязвимостей, так что Brandefense 2.0 будет способствовать и развитию местной экономики, позволяя учреждениям и организациям безопасно осуществлять цифровую трансформацию.

Также я хочу отдельно отметить, что с помощью компании Techpro DC, чья дистрибьюторская сеть сегодня распространяется на достаточно большое число стран региона, мы планируем увеличивать инвестиции в рынок и в будущем приступить к осуществлению операций в регионе СНГ, продолжая базироваться в Азербайджане. И поэтому выбор Techpro DC как стратегического партнера является правильным решением.

Дополнительную информацию о решении Brandefense вы можете получить у официального дистрибьютора компании в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com