Комплект Raspberry Pi AI Kit позволит расширить возможности Raspberry Pi 5

Команда Raspberry Pi выпустила комплект Raspberry Pi AI Kit, который расширит возможности одноплатного компьютера Raspberry Pi 5, представленного в сентябре 2023 года.

В основу Raspberry Pi AI Kit положен ИИ-чип Hailo-8L, созданный Hailo Technologies. Изделие ориентировано на приложения, которым не требуется слишком высокое ИИ-быстродействие. Заявленное быстродействие достигает 13 TOPS, а стандартное энергопотребление составляет 1,5 Вт.

ИИ-чип Hailo-8L установлен на модуль типоразмера M.2 2242, который подключается к соответствующему коннектору на плате расширения M.2 HAT+. Используется интерфейс PCIe 3.0 со скоростью 8 Гбит/с. Габариты M.2 HAT+ составляют 65 × 56,5 × 5,6 мм. Заявленный диапазон рабочих температур — от 0 до +50 °C. Новинка может быть смонтирована поверх одноплатного компьютера.

При использовании обновленной версии Raspberry Pi OS распознавание чипа Hailo-8L происходит автоматически, после чего ускоритель становится доступен для обработки ИИ-нагрузок. Есть полная интеграция с программным стеком Raspberry Pi Camera, что позволяет реализовывать различные приложения на основе машинного зрения.

Комплект Raspberry Pi AI Kit уже доступен для заказа по цене $70.