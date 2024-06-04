MSI Claw 8 AI Plus: игровая консоль с Intel Lunar Lake и аккумулятором на 80 Втч

На Computex 2024 была представлена обновленная портативная игровая приставка MSI Claw. Новая модель под названием Claw 8 AI Plus будет работать на базе новейшего процессора Intel Lunar Lake (модель не названа). Вероятно, эта информация будет известна с выходом этой линейки процессоров позже в этом году. MSI Claw 8 AI Plus получит до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x со скоростью 8,5 Гбит/с и твердотельный накопитель M.2 2280 объемом до 1 Tb.

Новая версия консоли будет оснащена более крупным 8-дюймовым дисплеем. В оригинальной модели – дисплей 7-дюймовый. Другие характеристики экрана не изменились: разрешение 1080p, частота обновления 120 Hz и поддержка VRR. Емкость аккумулятора увеличилась с 53 до 80 Втч. Батарея такой же емкости используется в недавно представленной Asus ROG Ally X. Появился еще один порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4. MSI также отмечает, что улучшила у Claw 8 AI Plus отзывчивость кнопок LB/RB.

Компания также представила оригинальную MSI Claw на базе Meteor Lake в новом оформлении Fallout. Сроки выхода и цены консолей производитель пока не сообщает.