Представлена MSI Claw — портативная игровая приставка на основе Intel Core Ultra

На CES 2024 компания MSI представила свою первую портативную игровую приставку под названием Claw A1M. Устройство будет конкурировать со Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. В отличие от большинства аналогичных устройств в консоли использован чип не от AMD, а Intel Core Ultra (Meteor Lake).

У базовой модели будет процессор Intel Core Ultra 5, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 512 Gb встроенной памяти. Самая дорогая версия Claw получит Intel Core Ultra 7 155H со встроенной графикой Intel, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe M.2 емкостью до 1 Tb.

В MSI Claw установлен сенсорный 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080p, яркостью 500 нит и поддержкой переменной частоты обновления до 120 Hz. Среди преимуществ новинки MSI в первую очередь называет поддержку технологии апскейлинга Intel XeSS, что позволяет «без особых усилий запускать ААА-игры». Кроме того, в Claw установлен, как заявляет компания, самый большой в классе таких устройств аккумулятор емкостью 53 Втч, обеспечивающий 2 часа автономной работы при максимальной нагрузке. Также отмечается система охлаждения с вентиляционными отверстиями, которые на 50% больше, чем у конкурентов.

MSI Claw получила поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, стереодинамики суммарной мощностью 4 Вт, microSD-ридер, аудиоджек и порт USB Type-C (Thunderbolt 4), то есть возможно подключить внешнюю видеокарту. Габариты составляют 294×117×21,2 мм, вес — 675 гр. MSI использовала кнопки с тактильным откликом, а также триггеры и джойстики с эффектом Холла. Гаджет работает на Windows 11, а быстрый доступ к играм и другим возможностям устройства обеспечивает собственная оболочка MSI Center M. В компании отмечают, что Claw также поддерживает игры для Android.

MSI Claw выйдет в первой половине 2024 года и получит три модели, цены на которые составят от 699 до 799 долларов.