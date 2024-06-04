Анонсированы мобильные процессоры Intel Lunar Lake

Компания Intel на Computex 2024 провела презентацию, где рассказала о новой архитектуре Lunar Lake, которая станет основой следующего поколения мобильных процессоров Core Ultra. Она включает новые P- и E-ядра, новый iGPU Xe2-LPG, а также новый нейромодуль NPU 4 (48 TOPS), который должен повысить производительность при работе с ИИ-сценариями. Анонс Intel не содержит информации о конкретных моделях CPU.

Новые P-ядра с архитектурой Lion Cove обеспечивают в среднем на 14% больший показатель IPC, чем Redwood Cove. А новые E-ядра с архитектурой Skymont — в 1,68 раза большую производительность, чем малые ядра у Meteor Lake. Максимальная конфигурация, которую могут предложить Lunar Lake, предполагает наличие четырех больших и четырех малых ядер.

iGPU с восемью ядрами Xe должен быть быстрее GPU в Meteor Lake в полтора раза. Кроме того, в задачах ИИ его производительность достигает 67 TOPS, то есть суммарная производительность всего CPU превышает 100 TOPS.

Особенностью новых процессоров станет семикомпонентная конструкция, включающая распаянную оперативную память (до LPDDR5X-8533) объемом 16 или 32 Gb. По заявлению компании, это должно заметно улучшить производительность в ряде задач по сравнению с использованием отдельных модулей.

Ожидается, что ноутбуки на основе Intel Lunar Lake выйдут ближе к концу этого года.