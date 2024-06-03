Представлена портативная игровая консоль Asus ROG Ally X

Компания Asus представила обновленную портативную игровую консоль ROG Ally X. Модель является улучшенной версией ROG Ally. Дизайн приставки был немного изменен, за счет чего повысилась эргономика, новая модель получила больше памяти, кроме того, что важно, увеличено время автономной работы.

Экран и процессор остались без изменений: 7 дюймов, Full HD, 120 Hz и AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой RDNA 3. ROG Ally X должна стать быстрее за счет значительного апгрейда оперативной памяти. Консоль получила 24 Gb двухканальной LPDDR5X-7500, тогда как обычная Ally предлагала только 16 Gb более медленной памяти LPDDR5-6400. Емкость SSD выросла с 512 Gb до 1 Tb.

Производитель улучшил элементы управления и переработал конструкцию так, чтобы карты памяти не выходили из строя из-за перегрева, как это случается у обычной версии Ally. Asus ROG Ally X оснащена аккумулятором емкостью 80 Вт·ч, что вдвое больше, чем у предыдущей модели. Несмотря на значительное увеличение времени автономной работы, вес новой консоли составляет 678 гр — всего на 70 гр. больше, чем оригинальная ROG Ally.

Джойстики теперь более прочные, рассчитанные на 5 млн. нажатий, с более жесткими пружинами. Порт XG Mobile заменили на два порта USB-C, один из которых соответствует стандарту USB4 и совместим с Thunderbolt.

Asus ROG Ally X появится в продаже в июле по цене $800. В комплекте идет блок питания мощностью 140 Вт. Предзаказ уже открыт.