IBM и AIST планируют построить квантовый компьютер на 10 тыс. кубитов к 2029 году

Компания IBM и Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) планируют построить к 2029 году квантовый компьютер на 10 тыс. кубитов, что значительно превзойдет ведущие в своем классе сегодняшние 133-кубитные машины. Об этом пишет японское издание Nikkei со ссылкой на свои источники. Сделка станет крупнейшим соглашением компании с государственным сектором в сфере квантовых вычислений.

Квантовые вычисления уже несколько лет являются одним из главных направлений деятельности IBM. Компьютер на 10 тыс. кубитов выходит за рамки текущей дорожной карты IBM по квантовым вычислениям. Согласно ей, коммерческие продукты компании не достигнут даже 2000 кубитов до 2033 года. Ранее IBM планировала выпустить в 2025 году 1000-кубитный компьютер Condor, но проект был отложен.

Современные 133-кубитные машины часто допускают ошибки, из-за чего их работу приходится проверять на вспомогательных компьютерах. Цель 10 000-кубитного компьютера состоит в том, чтобы выполнять квантовые вычисления без необходимости резервного копирования на традиционном суперкомпьютере.

Ожидается, что IBM и AIST подпишут соглашение о сотрудничестве в ближайшие дни. Это партнерство ставит перед собой достаточно амбициозные цели. IBM и AIST планируют разработать полупроводники и схемы, способные работать при температурах близких к абсолютному нулю. Чем ближе к нулю Кельвина (-273,15 °C), тем эффективнее и точнее работают квантовые компьютеры. В современных крупнейших машинах кубиты и микросхемы размещаются в отдельных камерах или помещениях для поддержания низких температур. Таким образом, создание компонентов, функционирующих при экстремально низких температурах, является необходимым шагом для продвижения исследований в области квантовых вычислений.

AIST будет использовать свои патенты, разработки в области искусственного интеллекта и связи с японскими производителями комплектующих при производстве будущего суперкомпьютера. Институт обеспечит доступ к будущим квантовым компьютерам для японских компаний и отраслей. Источник сообщает, что именно доступ к ключевым игрокам японской промышленности стал основной причиной, по которой IBM заключил эту сделку.

Но большое количество кубитов не гарантирует качество. IBM делает ставку на 133-кубитные машины, превосходящие 1000-кубитные прототипы по эффективности. Подобно тому, как традиционные процессоры используют многопоточность и кэширование для повышения производительности, квантовые вычисления имеют другие методы, которые увеличивают их мощность, помимо простого наращивания количества кубитов. В конце концов, чем больше кубитов, тем менее стабильными становятся квантовые компьютеры. Будущее квантовых вычислений за грамотной инженерией, которая обеспечит стабильность и рентабельность работы 10 000-кубитных и более мощных машин.