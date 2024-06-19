Культовой игре Counter-Strike сегодня исполнилось 25 лет

19 июня 1999 года вышла первая версия Counter-Strike, которая на тот момент была модом для Half-Life. Спустя год модификация переросла в полноценный проект.

Первая бета-версия модификации была создана всего за несколько недель. Она требовала всего 8 Mb места на накопителе. Было десять видов оружия и игровые карты cs_siege , cs_mansion , cs_wpndepot и cs_prison. Из режимов был только один — спасение заложников.

В ноябре 2000 года игра вышла под названием Counter-Strike 1.0, в сентябре 2003 года — версия Counter-Strike 1.6, которая стала впоследствии культовой. В 2012 году вышла Counter-Strike: Global Offensive, а спустя 11 лет, в 2023 году — полноценная новая часть в виде Counter-Strike 2, которая не покидает топ-10 самых популярных и прибыльных игр Steam. На данное время ежедневный онлайн превышает 1 млн. игроков, а рекорд установлен на отметке более 1,8 млн., что является третьим среди лучших результатов в Steam. На первом и втором местах — PUBG и Palworld соответственно.

Кроме этого, шутер представляет из себя топовую киберспортивную дисциплину, по которой ежегодно проходят турниры с крупными призовыми.