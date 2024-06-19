Вышла третья бета-версия Android 15

Компания Google выпустила третью бета-версию Android 15. Операционная система получила статус Platform Stability — API для разработчиков и связанное с приложениями поведение платформы меняться больше не будут. Это означает, что разработчики могут начать тестировать свои приложения.

По сравнению со второй бета-версией, обновление принесло несколько дополнительных изменений:

Возможность использования нестандартных формфакторов устройств;

Упростилось использование ключей доступа с биометрической аутентификацией. Теперь авторизация проходит в один шаг, а не за два, как раньше;

Повышена эффективность аккумуляторов и стабильность работы приложений;

Улучшена конфиденциальность и безопасность пользователей.

Со всеми изменениями можно ознакомится в блоге компании.

Android 15 Beta 3 уже доступна для устройств серий Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet.