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20 июня, 2024
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Вышла третья бета-версия Android 15

Android 15

Компания Google выпустила третью бета-версию Android 15. Операционная система получила статус Platform Stability — API для разработчиков и связанное с приложениями поведение платформы меняться больше не будут. Это означает, что разработчики могут начать тестировать свои приложения.

По сравнению со второй бета-версией, обновление принесло несколько дополнительных изменений:

  • Возможность использования нестандартных формфакторов устройств;
  • Упростилось использование ключей доступа с биометрической аутентификацией. Теперь авторизация проходит в один шаг, а не за два, как раньше;
  • Повышена эффективность аккумуляторов и стабильность работы приложений;
  • Улучшена конфиденциальность и безопасность пользователей.

Со всеми изменениями можно ознакомится в блоге компании.

Android 15 Beta 3 уже доступна для устройств серий Pixel 6, 7 и 8, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet.

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