OnePlus выпустил внешний аккумулятор на 12 000 мА•ч с поддержкой зарядки 100 Вт

Компания OnePlus представила внешний аккумулятор емкостью 12 000 мАч. Максимальная выходная мощность составляет 100 Вт (то есть устройство совместимо и с некоторыми ноутбуками), входная — 45 Вт (до 100% за 90 минут). Есть два порта: USB Type-A и USB Type-C. На корпусе есть физическая кнопка питания.

Предусмотрен режим низкого тока для зарядки часов, фитнес-браслетов и наушников. Флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro до 60% можно зарядить за 17 минут.

OnePlus 100W Super Flash Charging Power Bank будет предложен в двух цветах корпуса: бело-сером и бело-зеленом. Габариты — 149 × 72,8 × 19,1 мм, вес – 318 гр.

Цена пауэрбанка составит $41, в продажу в Китае поступит 25 июля.