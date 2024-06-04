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4 июня, 2024
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Asus представил обновленные игровые ноутбуки серии TUF

Asus TUF

На Computex 2024 компания Asus представила два обновленных игровых ноутбука серии TUF. Обе модели, TUF A14 и TUF A16, получили производительный процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Asus TUF

TUF A14 выполнен в корпусе толщиной всего 1,69 см, при этом вес составляет 1,46 кг. Модель оснащена 14-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Hz. Заявлено время отклика в 3 мс, яркость до 400 нит и поддержка технологии Nvidia G-Sync.

За графику отвечает ускоритель GeForce RTX 4060. В наличии двухканальная оперативная память LPDDR5X, два слота для установки твердотельных накопителей формата M2.2280 и аккумуляторная батарея емкостью 73 Вт·ч.

TUF A16 оборудован 16-дюймовым дисплеем с полным охватом цветового пространства sRGB. Экран занимает 90% поверхности верхней крышки ноутбука. Ноутбук получил графику GeForce RTX 4070.

Предусмотрена двухканальная оперативная память LPDDR5X-7500, два порта USB4, а охлаждение обеспечивают два вентилятора Arc Flow второго поколения в сочетании с широким радиатором. Максимальная потребляемая мощность устройства — 170 Вт.

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