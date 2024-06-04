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4 июня, 2024
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В Summer Game Fest 2024 примут участие более 50 компаний

Summer Game Fest 2024

Summer Game Fest 2024 стартует 8 июня в 01:00 по бакинскому времени. Как обычно, мероприятие будут транслировать на YouTube и Twitch. Фестиваль уже успел зарекомендовать себя как одно из ключевых событий в игровой индустрии. В этом году участие в нем примут более 50 компаний-партнеров.

Кроме онлайн-трансляций, до 10 июня пройдет ряд офлайн мероприятий, где участники смогут лично пообщаться с разработчиками, попробовать новые игры и получить эксклюзивные сувениры.

Ведущий и организатор Джефф Кили (Geoff Keighley) выпустил трейлер грядущей пресс-конференции, он также уточнил несколько деталей. Часть тайтлов, которые покажут на Summer Game Fest 2024 уже давно объявили, и громких анонсов не будет. Помимо геймплейных видео, пару новинок представят CG-роликами, а фанатам Hollow Knight: Silksong, The Wolf Among Us 2, Kingdom Hearts 4, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Judas не ждать новостей.

 

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