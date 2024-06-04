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4 июня, 2024
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Asus обновил тонкие ноутбуки серии Vivobook S

Asus Vivobook S

Компания Asus на Computex 2024 представила обновленные версии тонких ноутбуков серии Vivobook S. Все модели, Vivobook S 14, S 15 и S 16, получили выделенные клавиши для запуска ИИ-ассистента Copilot в Windows 11.

Asus Vivobook S

Все новинки оснащены OLED-дисплеем с разрешением 3K (у модели S 16 — 3.2K), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Каждый из ноутбуков будет поставляться с процессорами на выбор: Ryzen AI 9 HX 370, Intel Core Ultra 9 и Snapdragon X Elite. Производитель отмечает использование в ноутбуках новой системы охлаждения Asus IceCool с двумя вентиляторами. Объем ОЗУ составляет до 32 Gb (в S14 в версиях с Core Ultra 9 — до 16 Gb), емкость SSD PCIe 4.0 — до 1 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор на 75 Втч. Ноутбуки оснащены клавиатурой с RGB-подсветкой ErgoSense и тачпадом ASUS Smart Gesture, имеется 3,5-мм аудиовыход и слот для карт памяти microSD. Устройства поставляются с операционной системой Windows 11 Home. Все модели серии соответствуют требованиям Copilot+ PC.

Вес Vivobook S 14 составляет до 1,3 кг, а толщина равна 13,9 мм. Вес модели S 15 – около 1,42 кг при толщине 14,7 мм, а вес S 16 составляет около 1,5 кг при толщине 13,9 мм.

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