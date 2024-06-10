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11 июня, 2024
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При поддержке Nar состоялся «Balloon Festival»

Nar

Nar — главный партнер «Balloon Festival», одного из самых красочных событий лета. На фестиваль, прошедший 8-9 июня в Шамахинском районе Азербайджана, прибыло более 20 тысяч гостей.

Nar, стремящийся расширить свое присутствие и стать ближе к регионам благодаря своим доступным предложениям, обеспечил своим клиентам легкий доступ к высококачественным услугам во время фестиваля. Как главный партнер, Nar способствовал созданию яркой атмосферы и комфортного пространства для гостей, где они смогли насладиться видом воздушных шаров в небе, в том числе с изображением бренда мобильного оператора. Кроме того, радуя участников интересными сюрпризами, Nar вручил им различные ценные подарки на протяжении всего фестиваля.

Сохранение национального наследия и его демонстрация в более широком масштабе является ключевым направлением стратегии Nar. Поддерживая значимые региональные мероприятия, Nar способствует повышению интереса туристов к красивой природе и богатой культуре Азербайджана.

Nar приближает фестивали, музыкальные и спортивные мероприятия к своим клиентам, расширяя их доступ к захватывающим культурным и развлекательным мероприятиям. Подробнее о проектах, реализованных при поддержке Nar, можно узнать на сайте nar.az.

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