Анонсирована адвенчура The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom с играбельной Зельдой

На презентации Nintendo Direct 2024 состоялся анонс приключенческой игры The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. По сюжету игры принцессе Зельде предстоит отыскать исчезнувшего Линка, заручившись поддержкой таинственной феи Три.

В Echoes of Wisdom игроки смогут использовать различные виды магии, чтобы проходить уровни и сражаться с противниками. Например, механика эха позволяет игроку в любой момент повторить ранее встреченные предметы. Ее можно использовать для перемещения по карте, преодоления препятствий и даже создания монстров.

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В трейлере разработчики показали некоторые способности Зельды, например, умение создавать клонов или переманивать врагов на свою сторону.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom выйдет 26 сентября 2024 года на Nintendo Switch.