spot_img
19 июня, 2024
ДомойAVVRLogitech представил стилус MX Ink для VR-гарнитур Meta Quest

Logitech представил стилус MX Ink для VR-гарнитур Meta Quest

Logitech MX Ink

Компания Logitech представила электронное перо MX Ink, совместимое с гарнитурами виртуальной реальности Meta Quest 2 и Quest 3 через приложение Quest App.

Logitech MX Ink

Устройство можно использовать для создания двумерных и трехмерных проектов, добавления виртуальных слоев на изображение или изменения формы объектов реального мира в виртуальном пространстве. Также MX Ink можно использовать для письма, рисования и создания объектов с использованием различных типов кистей.

Для работы стилуса требуется операционная система Meta Quest OS V69 или новее. MX Ink одновременно можно подключить только к одной гарнитуре Quest. Можно использовать при подключении контроллеры и при необходимости переключатся между гарнитурами. Заявлено до 7 часов автономной работы. Для подзарядки MX Ink используется разъем USB-C. В комплект поставки входят два заменяемых набора насадок для пера.

На старте продаж электронное перо MX Ink будет совместимо с рядом приложений для работы с графикой, включая Gesture VR, Elucis, Painting VR, Gravity Sketch, Engage и Arkio. Также его можно использовать с приложениями на базе Unity.

Цена Logitech MX Ink составляет $129,99 ($169,99 с зарядной док-станцией Inkwell). Продажи начнутся в сентябре.

Предыдущая статья
В Adobe Acrobat добавили возможность генерации и редактирования изображений с помощью ИИ
Следующая статья
Анонсирована адвенчура The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom с играбельной Зельдой
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,039ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.