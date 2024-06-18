Logitech представил стилус MX Ink для VR-гарнитур Meta Quest

Компания Logitech представила электронное перо MX Ink, совместимое с гарнитурами виртуальной реальности Meta Quest 2 и Quest 3 через приложение Quest App.

Устройство можно использовать для создания двумерных и трехмерных проектов, добавления виртуальных слоев на изображение или изменения формы объектов реального мира в виртуальном пространстве. Также MX Ink можно использовать для письма, рисования и создания объектов с использованием различных типов кистей.

Для работы стилуса требуется операционная система Meta Quest OS V69 или новее. MX Ink одновременно можно подключить только к одной гарнитуре Quest. Можно использовать при подключении контроллеры и при необходимости переключатся между гарнитурами. Заявлено до 7 часов автономной работы. Для подзарядки MX Ink используется разъем USB-C. В комплект поставки входят два заменяемых набора насадок для пера.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На старте продаж электронное перо MX Ink будет совместимо с рядом приложений для работы с графикой, включая Gesture VR, Elucis, Painting VR, Gravity Sketch, Engage и Arkio. Также его можно использовать с приложениями на базе Unity.

Цена Logitech MX Ink составляет $129,99 ($169,99 с зарядной док-станцией Inkwell). Продажи начнутся в сентябре.