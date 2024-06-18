Камера Nikon Z6 III оснащена первым в мире частично совмещенным CMOS-сенсором

Компания Nikon выпустила полнокадровую камеру третьего поколения Z6 III, которая получила «первый в мире частично совмещенный CMOS-сенсор» (Partially Stacked). Это приближает новинку к флагманским камерам Nikon Z8 и Z9, в которых применены полностью многослойные сенсоры.

Новый «частично совмещенный CMOS-сенсор» с разрешением 24,5 Мп имеет несколько высокоскоростных схем обработки, расположенных слоями над и под светочувствительным слоем датчика. В сочетании с процессором обработки изображений EXPEED 7 это повысило скорость считывания данных с матрицы примерно в 3,5 раза по сравнению с Nikon Z6 II. К слову, чип EXPEED 7 используется во флагманских камерах системы Nikon Z8 и Z9.

Электронный затвор работает в 3,5 раза быстрее, чем у предыдущей модели. Он позволяет снимать со скоростью до 120 к/сек с кропом или со скоростью 60 к/сек в полнокадровом режиме. Самая короткая выдержка достигает 1/16 000 сек. Механический затвор обеспечивает скорость в 20 к/сек для изображений JPEG и 14 к/сек для изображений RAW. Для синхронизации вспышки по-прежнему используется механический затвор с выдержкой до 1/200 сек.

Встроенная система стабилизации изображения Nikon (IBIS) обеспечивает стабилизацию до 8 ступеней по сравнению с 5 ступенями на Z6 II. IBIS поддерживает режим высокого разрешения, который объединяет несколько изображений в одно с разрешением 96 Мп с помощью программного обеспечения Nikon NX Studio. Диапазон чувствительности ISO Z 6III составляет от 100 до 64 000, ISO можно расширить до 50 – 204800.

Nikon Z 6 III унаследовала систему автофокусировки от старших моделей, включая обнаружение объектов на основе искусственного интеллекта по девяти объектам, 3D-слежение, широкоугольную автофокусировку и возможность фокусировки при недостаточном освещении. Nikon отмечает, что автофокус у Z 6III на 20% быстрее, чем у Z 6II. Таким образом, камера – это хороший выбор для съемки спорта и динамичных сцен.

Камера способна записывать 12-битное видео 6K/60p N-RAW и 6K/30p ProRes RAW, а также 10-битное видео 5,4K ProRes 422 и H.265. Можно снимать видео с передискретизацией 4K UHD/60p с сенсора 6K. Запись 4K UHD/60p, 30p, 25p, 24p доступна только при настройке области изображения.

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Доступны следующие режимы записи видео: N-RAW (12 бит), Apple ProRes RAW HQ (12 бит), Apple ProRes 422 HQ (10 бит), H.265/HEVC (8 бит/10 бит) и H.264/AVC (8 бит). При выборе съемки в RAW (N-RAW или ProRes RAW) разрешение записи и частота кадров составят:

6048 x 3402: 60p/50p/30p/25p/24p;

4032 x 2268: 60p/50p/30p/25p/24p;

3984 x 2240: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p.

Nikon Z6 III также может снимать замедленные кадры с увеличением до 10× и записывать 10-битное видео Full HD/240p H.265. Разрешение записи и частота кадров для других режимов съемки:

5376 x 3024 (5,4K): 60p/50p/30p/25p/24p;

3840 x 2160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p;

1920 x 1080: 240p/200p/120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p;

1920 x 1080 (замедленная съемка): 30p x4/25p x4/24p x

Камера может сохранять фотографии в следующих форматах:

NEF (RAW): 14 бит без сжатия и со сжатием высокой эффективности;

JPEG: с высоким (1:4), нормальным (1:8) или базовым (1:16) сжатием;

HEIF: с высоким (1:4), нормальным (1:8) или базовым (1:16) сжатием;

NEF (RAW) + JPEG;

NEF (RAW) + HEIF.

Основной проблемой при записи в высоком разрешении несжатого RAW-видео является потенциальный перегрев сенсора. Nikon заявляет о наличии у Z6 III высокоэффективной системы теплоотвода. Она обеспечит непрерывную запись в формате 4К UHD (60 к/сек) до 125 мин.

Камера имеет два слота для карт памяти – CFexpress Type B и SD UHS-II. Для достижения максимальной производительности необходима камера CFexpress Type B. Есть полноразмерный порт HDMI, N-Log и HLG, запись прокси (при записи RAW) и поворотно-откидной экран диагональю 3,2 дюйма и разрешением 2,1 млн. точек. Разрешение электронного видоискателя составляет 5,76 млн. точек, а яркость – 4000 кд/м². Поддерживается цветовая гамма DCI-P3 для более реалистичных цветов. Вес камры составляет 750 гр.

Nikon Z6 III уже доступна для предварительного заказа по цене $2500, комплект с объективом Nikon Z 24-70mm f/4 S будет предложен за $3100. Камера поступит в продажу в конце июня.