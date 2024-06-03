AMD представила настольные процессоры линейки Ryzen 9000 на Zen 5

На Computex 2024 компания AMD представила серию десктопных процессоров Ryzen 9000 (Granite Ridge) на базе архитектуры Zen 5. В линейку вошли четыре модели для сокета AM5. Все процессоры поддерживают ОЗУ DDR5 и PCIe 5.0.

В новую линейку вошли следующие модели:

Ryzen 9 9950X — 16 ядер, 32 потока, до 5,7 GHz, 80 Mb кэша, TDP 170 Вт;

Ryzen 9 9900X — 12 ядер, 24 потока, до 5,6 GHz, 78 Mb кэша, TDP 120 Вт;

Ryzen 7 9700X — 8 ядер, 16 потоков, до 5,5 GHz, 40 Mb кэша, TDP 65 Вт;

Ryzen 5 9600X — 6 ядер, 12 потоков, до 5,4 GHz, 38 Mb кэша, TDP 65 Вт.

Топовая модель Ryzen 9 9950X быстрее Intel Core i9-14900K на 4-23% в играх в зависимости от тайтла: наибольший прирост зафиксировали в Horizon Zero Dawn. В программах и приложениях преимущество составляет 7-56%.

По заявлению производителя, микроархитектура Zen 5 повысила среднее количество инструкций за такт (IPC) на 16% по сравнению с моделями прошлого поколения.

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 станут доступны для покупки 31 июля. Цены будут объявлены позднее.