Acer представил обновленные ноутбуки серий TravelMate и Swift с поддержкой ИИ

Компания Acer представила на выставке Computex 2024 новые ноутбуки серий TravelMate и Swift. Устройства получили свежие процессоры от Intel и AMD.

Наиболее интересная новинка — модель TravelMate P6 14. Ноутбук оснащен сенсорным 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880×1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. В его основе лежит процессор Intel Core Ultra 7 со встроенной графикой и нейронным блоком. Доступно до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель M.2 с интерфейсом PCIe емкостью до 1 Tb. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4.

Также был показаны обновленные 14-дюймовый ноутбук-трансформер TravelMate P4 Spin 14, 14-дюймовый TravelMate P4 и 16-дюймовый TravelMate P4. Во всех моделях используются процессоры Intel Core Ultra (Core Ultra 7 165U) со встроенной графикой и сертификацией Intel vPro Enterprise. Объем оперативной памяти DDR5X может составлять до 32 Gb, емкость SSD-накопителя PCIe Gen 4 — до 1 Tb.

В третьем квартале 2024 года будет выпущена обновленная серия тонких ноутбуков Acer Swift с новыми процессорами AMD Ryzen AI 300 на базе архитектуры Zen 5 со встроенной графикой Radeon 800M. Устройства будут соответствовать стандарту Copilot+.