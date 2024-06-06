Adata показала прототип уникальной портативной консоли XPG Nia с памятью LPCAMM2

На Computex 2024 компания Adata показала прототип портативной консоли XPG Nia. Устройство получило уникальные особенности, которые выделяют его на фоне потенциальных конкурентов.

Adata XPG NIA оборудована конструкцией с сенсорным экраном-слайдером, что может быть удобно при определенном положении рук. Компания планирует выпустить 3D-модели корпуса консоли и всю необходимую техническую информацию, что позволит владельцам приставки создавать для нее свои собственные корпуса или другие аксессуары с помощью технологии 3D-печати.

Важная особенность устройства заключается в памяти. Это первая портативная консоль с модулем LPCAMM2 на базе LPDDR5X-8533. Обычно в консолях оперативная память распаивается на материнской плате, тогда как у новинки ОЗУ можно заменить на более емкий модуль до 64 Gb. Также указывается SSD-накопитель Adata S55 емкостью до 2 Tb. Начинку для XPG NIA пока не утвердили. Компания еще не решила, какой процессор в ней использовать: AMD Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 7840U, Ryzen 7 8840U или другой чип нового поколения.

Консоль получила порт USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход и четыре кнопки на обратной стороне. Веб-камеру приставки можно использовать для передачи потокового видео, например, при стриминге игр. Вес прототипа составляет около 700 гр.

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Релиз Adata XPG NIA ожидается лишь в следующем году. Ориентировочная цена составит $600.