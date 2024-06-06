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6 июня, 2024
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Adata показала прототип уникальной портативной консоли XPG Nia с памятью LPCAMM2

Adata XPG NIA

На Computex 2024 компания Adata показала прототип портативной консоли XPG Nia. Устройство получило уникальные особенности, которые выделяют его на фоне потенциальных конкурентов.

Adata XPG NIA

Adata XPG NIA оборудована конструкцией с сенсорным экраном-слайдером, что может быть удобно при определенном положении рук. Компания планирует выпустить 3D-модели корпуса консоли и всю необходимую техническую информацию, что позволит владельцам приставки создавать для нее свои собственные корпуса или другие аксессуары с помощью технологии 3D-печати.

Важная особенность устройства заключается в памяти. Это первая портативная консоль с модулем LPCAMM2 на базе LPDDR5X-8533. Обычно в консолях оперативная память распаивается на материнской плате, тогда как у новинки ОЗУ можно заменить на более емкий модуль до 64 Gb. Также указывается SSD-накопитель Adata S55 емкостью до 2 Tb. Начинку для XPG NIA пока не утвердили. Компания еще не решила, какой процессор в ней использовать: AMD Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 7840U, Ryzen 7 8840U или другой чип нового поколения.

Консоль получила порт USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход и четыре кнопки на обратной стороне. Веб-камеру приставки можно использовать для передачи потокового видео, например, при стриминге игр. Вес прототипа составляет около 700 гр.

Релиз Adata XPG NIA ожидается лишь в следующем году. Ориентировочная цена составит $600.

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