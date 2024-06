14 минут геймплея Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Вышло 14-минутное видео, демонстрирующее игровой процесс Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Bandai Namco и FromSoftware сняли эмбарго на публикацию обзоров дополнения. Обозреватели, которые его опробовали, говорят, что оно похоже на оригинальную игру, и уровень сложности заставляет игроков напрягаться. DLC предлагает новые виды оружия и доспехов, а боссы получили интересные разновидности атак. К экипировке требования достаточно высокие, так как она играет важную роль.



Действие дополнения развернется в землях Теней, куда игроки смогут попасть после убийства Мога Повелителя Крови. По словам обозревателей, они исследовали новые локации подготовленными персонажами 150 уровня. Однако даже при этом условии сражаться с монстрами и боссами из DLC было действительно сложно.

Отдельно подчеркивается, что во всем контенте из Shadow of the Erdtree ощущается новизна, поскольку ничего подобного в основной игре видеть не приходилось. Тем не менее модели из оригинальной Elden Ring также встречаются. Всего можно увидеть более 10 боссов, более 100 новых единиц оружия, включая 8 новых категорий, каждая с несколькими вариациями.

Локации дополнения более плотно наполнены контентом, в том числе монстрами. Враги в целом стали более быстрыми и ловкими, поэтому сражаться с ними сложно. При желании игроки смогут использовать специальные фрагменты Скадуртри, разбросанные по землям Теней. Они уменьшают количество урона, который враги наносят персонажу, пока тот находится в локациях дополнения. Кроме того, игроки могут аналогичным образом увеличить урон, наносимый духами.

Журналисты назвали Shadow of the Erdtree крайне масштабным и захватывающим дополнением, которое увлекает с первых же минут. Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на консолях Xbox, PlayStation и ПК.