Dell Technology обновляет подход к системам хранения данных с помощью PowerStore Prime

В рамках конференции Dell Technologies World 2024 компания представила PowerStore Prime — комбинацию унифицированных или блочно-оптимизированных систем PowerStore, которая включает варианты аппаратного обеспечения с расширенным управлением жизненным циклом, гибкостью в выборе плотности накопителей и дополнительными возможностями при покупке. PowerStore Prime включает обновленное программное обеспечение, которое позволяет массивам работать более эффективно, а также новую модель хранения данных с четырьмя ячейками (QLC) емкостью до 5,9 петабайт на устройство.

В рамках обновления линейки PowerStore компания Dell Technologies также представила последнюю версию своей операционной системы PowerStoreOS 4.0, которая увеличивает производительность массива на величину до 30% и предоставляет возможности сжатия объема данных до 20%. В PowerStoreOS 4.0 также добавлены новые функции защиты данных, включая синхронную репликацию для блочно-файловых рабочих нагрузок и встроенную репликацию Metro для сред Windows, Linux и VMware.

Кроме того, компания Dell Technologies представила в Apex помощника AIOps на базе генеративного искусственного интеллекта. Как отмечают в Dell, AIOps предоставляет клиентам Apex интерфейс на естественном языке для решения вопросов, связанных с инфраструктурой. Компания также расширила свое SaaS-предложение Apex Navigator, сделав его общедоступным для Kubernetes. Dell Apex Navigator for Multicloud Storage, представленный в прошлом году на выставке Dell Tech World, теперь включает поддержку Apex File Storage для AWS, а запуск файлового хранилища для Azure запланирован на конец этого года.