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14 мая, 2024
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В App Store вышел бесплатный эмулятор Gamma для запуска игр с PlayStation 1 на iPhone и iPad

Gamma

В App Store появился бесплатный эмулятор Gamma, позволяющий запускать игры для оригинальной PlayStation 1 на iPhone и iPad.

Эмулятор не требует загрузки BIOS и предоставляет пользователям возможность запускать образы игр в формате .bin. Если скачанная игра находится в архиве, ее необходимо распаковать. Так как BIOS уже входит в состав сборки, дополнительно загружать что-либо не требуется. Его можно заменить на другой, если какая-либо игра не воспроизводится или работает со сбоями графики. Это позволяет пользователям настроить эмулятор под свои индивидуальные потребности.

Приложение Gamma уже доступно для загрузки и предлагает широкий спектр возможностей и полезных настроек. Есть поддержка Bluetooth-клавиатур и контроллеров, настраиваемые экранные скины, а также синхронизация с облачными сервисами Google Drive и Dropbox для резервного копирования файлов игр и сохранений.

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