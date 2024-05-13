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14 мая, 2024
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Впервые в Азербайджане проходит Huawei Tech Carnival 2024

Huawei Tech Carnival 2024

Отраслевые лидеров из более чем 20 стран региона Среднего Востока и Центральной Азии прибыли по приглашению компании Huawei в Баку, чтобы принять участие в конференции Tech Carnival & Partner Summit 2024, проходящей под лозунгом «Accelerate Industrial Intelligence».

«Сосредоточив внимание на бизнесе, отраслях и экосистемах, мы внимательно рассмотрим возможности и проблемы, возникающий перед нами по мере развития, и проложим новый курс. На конференции вы сможете познакомиться с рядом продуктов и решений для удовлетворения потребностей в различных отраслях. Мы также представим новейшие инновационные решения и лучшие практики в области интеллектуальных IP-сетей, оптических сетей, технологий хранения данных, облачных технологий, а также технологий цифровой энергетики, которые помогут создать надежную, упрощенную, «зеленую» и ориентированную на данные основу для всеобщего процветания», — отметил в своей приветственной речи президент филиала компании Huawei в регионе Среднего Востока и Центральной Азии И Сян (Steven Yi).

Во время конференции компания Huawei также организовала выставку и специальную X-зону, где гости могли познакомиться с новейшими продуктами компании и промышленными решениями. Мероприятие обеспечило взаимодействие с лидерами бизнеса, отраслевыми экспертами и энтузиастами технологий. Конференция продлится 3 дня — 13, 14 и 15 мая.

Более подробную информацию о Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2024 вы можете получить по этой ссылке: https://e.huawei.com/ae/events/2024/ae/tech-carnival-2024/index

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