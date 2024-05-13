Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Yoga (2024) на базе Intel Meteor Lake-U

Компания Lenovo представила в Китае защищенный ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Yoga (2024). Корпус устройства выполнен из алюминия, что делает его легким и прочным. Весит ноутбук 1,35 кг, толщина корпуса составляет 15,5 мм.

ThinkPad X1 Yoga (2024) получил сенсорный OLED-экран с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Hz и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Максимальная яркость составляет 400 нит. Есть поддержка стилуса с функцией распознавания 4096 уровней нажатия. Шарнир позволяет поворачивать экран на 360 градусов для использования ноутбука в качестве планшета.

В основе ноутбука лежит 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 155U, объем оперативной памяти составляет 32 Gb, емкость SSD-накопителя — 1 Tb. Новинка получила приличный набор интерфейсных разъемов: два Thunderbolt 4, два USB-A, один HDMI 2.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Среди других характеристик — поддержка технологии Dolby Vision, аккумулятор емкостью 57 Втч и соответствие стандарту надежности MIL-STD-810H.

Цена в Китае Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2024) составляет $2214, мировой релиз ноутбука пока не объявлен.