Представлены smart-часы Huawei Watch Fit 3, внешне похожие на Apple Watch

Компания Huawei представила новые smart-часы Watch Fit 3. Устройство по своему внешнему виду похоже на Apple Watch. Часы выполнены в алюминиевом корпусе и защищены от воды (5 АТМ). Габариты составляют 43,2 x 36,3 x 9,9 мм, вес – всего 26 гр.

Watch Fit 3 оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 480×408 пикселей. Яркость экрана достигает 1500 нит, благодаря чему часами можно пользоваться даже в яркий солнечный день. Дисплей занимает 77,4% площади передней панели.

Часы умеют отслеживать частоту сердечных сокращений, количество кислорода в крови и другие показатели здоровья с помощью технологии TruSeen 5.5, а также записывать статистику до 100 видов физической активности. Новый интерфейс функции измерения SpO2 позволяет определить текущий уровень кислорода в крови всего за 25 сек. Есть технология мониторинга сна TruSleep 4.0.

Устройство поддерживает автономную работу в течение 10 дней при умеренном использовании, 7 дней при среднем и 4 дня при активном (вместе с включенным AOD). На зарядку батареи уходит около часа. Есть поддержка Bluetooth 5.2. Часы позволяют принимать уведомления, отвечать на звонки, а также управлять камерой подключенного смартфона и работой медиаплеера.

Цена Huawei Watch Fit 3 в Европе составит €159 за версию с силиконовым ремешком, с кожаным ремешком – €179. В рознице новинка появится 22 мая.