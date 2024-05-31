Ремейк Silent Hill 2 выйдет 8 октября

На презентации State of Play студия Bloober Team и Sony объявили дату релиза ремейка Silent Hill 2. Премьера на ПК и PlayStation 5 состоится 8 октября. Анонс даты релиза сопроводили новым геймплейным роликом.

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В PS Store и Steam уже открылись предзаказы на игру. Цена стандартного издания составила $70. Deluxe Edition предлагается за $80 — пользователи получат 48 часов раннего доступа к хоррору, несколько головных уборов для Джеймса и цифровой артбук с саундтреком.

На презентации Konami также показали 13 минут геймплея игры. В нем можно увидеть исследование города и локаций, а также драки с медсестрами.