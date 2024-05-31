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1 июня, 2024
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CityNet является главным партнером фестиваля GameSummit

CityNet

CityNet, ведущий интернет-провайдер страны, является главным партнером крупного игрового фестиваля в Азербайджане GameSummit.

На фестивале GameSummit Summer 2024, который пройдет 1-2 июня в «Baku Crystal Hall», гости всех возрастных групп смогут насладиться развлечениями в виртуальной реальности и интерактивных зонах, а также у них будет возможность пообщаться с настоящим роботом с искусственным интеллектом и выиграть различные призы.

CityNet, главный партнер фестиваля, который проводится в нашей стране уже в третий раз, будет приветствовать посетителей на специальном стенде, посвященном теме «Город будущего». В CityNet City гостей ожидают международные виртуальные соревнования, ценные призы и эксклюзивная игровая арена, наполненная развлечениями. Кроме того, в городе CityNet впервые будет представлена первая киберспортивная игра в Азербайджане, разработанная нашими соотечественниками. CityNet предоставит участникам возможность протестировать эту игру раньше всех.

Стоит отметить, что CityNet всегда поддерживает проекты и инициативы, способствующие цифровому развитию и инновациям в нашей стране. CityNet также выступал в качестве главного партнера на ранее проводившихся фестивалях GameSummit.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 120 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации вы можете перейти по ссылке на сайт www.citynet.az или позвонить по номеру *1177.

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