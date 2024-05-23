Представлены смартфоны POCO F6 и F6 Pro

Компания POCO провела в Дубае презентацию новой линейки смартфонов F6. Базовая модель F6 является ребрендингом Redmi Turbo 3, а Pro-версия — Redmi K70.

Модель POCO F6, ориентированная на геймеров, оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью 2400 нит. ШИМ-частота — 1920 Hz. За защиту дисплея отвечает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Обеспечивается 100% охват DCI-P3, поддержка HDR 10+ и Dolby Vision.

В основе смартфона лежит мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5X — 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. Система жидкостного охлаждения LiquidCool Technology 4.0 предотвращает сильный перегрев устройства. Указывается использование технологии WildBoost 3.0 для улучшения плавности игрового процесса.

В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony IMX882, f/1.59, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Sony IMX355). Фронтальная камера разрешением 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Габариты и вес: 160,5 x 74,4 x 7,8 мм, 179 гр.

Цены на POCO F6: 8/256 Gb — $379, 12/512 Gb — $429. Цветовые решения: черный, бежевый и зеленый.

POCO F6 Pro оборудован 12-битный OLED-экран с разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления 120 Hz и ШИМ-частотой 3840 Hz. Пиковая яркость достигает 4000 нит. Есть сертификация TÜV Rheinland.

В смартфоне используется флагманский чип прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2. Доступно 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель USF 4.0 емкостью 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Как и в базовой модели используется жидкостное охлаждение LiquidCool Technology 4.0.

Основная камера представлена тремя датчиками: 50 Мп (1/1.55″ Light Fusion 800, f/1.6, OIS), ультраширокоугольный объектив 8 Мп (f/2.2, угол захвата 119 градусов) и макро 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт (до 100% за 19 минут). Габариты и вес: 160,86 x 74,95 x 8,21 мм, 209 гр.

Цены на POCO F6 Pro: 12/256 Gb — $449, 12/512 Gb — $549, 16 Gb/1Tb — $629. Доступные цвета: черный и белый.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, USB Type-C, стереодинамики, ИК-порт и защиту от воды и пыли IP64 (только у POCO F6). Разъема 3,5 мм не предусмотрено. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Используется Android 14 с оболочкой HyperOS 1.0. Смартфоны уже поступили в продажу. Смартфоны уже поступили в продажу.