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24 мая, 2024
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Microsoft представил платформу для разработки Windows-приложений с ИИ

Microsoft

Компания Microsoft представила платформу Windows Copilot Runtime, работу которой  обеспечивают более 40 ИИ-моделей. «Библиотека Windows Copilot состоит из готовых к использованию API ИИ, таких как Studio Effects, Live Captions Translations, OCR, Recall with User Activity и Phi Silica, которые будут доступны разработчикам в июне», — сказал глава подразделения Windows and Surface Паван Давулури (Pavan Davuluri).

Разработчики смогут подключать библиотеку Windows Copilot для интеграции в приложения возможностей пакета Studio Effects, включая фильтры и размытие. Функциями перевода и Live Captions разработчики смогут пользоваться или вообще без кода, или с его минимальным присутствием.

Ранее Microsoft анонсировал новую функцию ИИ-ноутбуков на Windows под названием Recall. Это функция для поиска по истории взаимодействия пользователя с ПК. Благодаря ей пользователь всегда может вернуться к выполнению задач или просмотру сайтов, с которыми взаимодействовал ранее. Разработчики смогут подключать свои приложения и к этой функции — пользователи смогут продолжать работу с программой с того места, где они остановились в прошлый раз.

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