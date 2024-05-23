POCO Pad: первый планшет компании с большим экраном, чипом Snapdragon и емким аккумулятором

Сегодня компания POCO представила не только линейку смартфонов F6, но и свой первый планшетный компьютер POCO Pad. Он получил яркий экран с большой диагональю, процессор от Qualcomm, мощную аудиосистему и емкий аккумулятор.

POCO Pad оснащен 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2,5K (2650 × 1600 пикселей, 249 PPI), частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и поддержкой Dolby Vision. Дисплей обладает соотношением сторон 16:10 и поддерживает воспроизведение 68,7 млрд. оттенков цвета с максимальной яркостью 600 нит. Для защиты применяется закаленное стекло Gorilla Glass 3. Сертификация TÜV Rheinland Flicker Free Certification и TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified подтверждает пониженный уровень вредного для глаз синего света, обеспечивая комфортный просмотр видео в течение длительного времени.

Планшет построен на производительном 4-нм процессоре Snapdragon 7s Gen 2, работающим на частоте 2,4 GHz и набирающим в AnTuTu около 600 тысяч баллов. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, накопитель емкостью 256 Gb можно расширить с помощью карты памяти до 1,5 Gb.

Питание устройство получает от аккумулятора емкостью 10 000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. Основная камера на 8 Мп поддерживает запись видео Full HD при 30 fps. Четыре встроенные динамика поддерживают технологии Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Работает планшет под управлением Android 14 с HyperOS. Толщина металлического корпуса не превышает 10 мм, вес устройства составляет 571 гр.

Цена POCO Pad составляет $329. Планшет будет предложен в сером (Graphite Grey) и синем (Ocean Blue) цветах корпуса. Цена съемной клавиатуры — $79, а стилуса POCO Smart Pen с 4096 уровнями чувствительности – $59. Продажи стартуют уже сегодня.