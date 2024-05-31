Представлены флагманские планшеты iQOO Pad 2 и Pad 2 Pro c 3K-экранами

Компания iQOO представила в Китае серию флагманских планшетов Pad 2, в которую вошли базовая модель и Pro-версия. Новинки получили мощное железо, экраны с высоким разрешением, а также емкие аккумуляторы.

Базовая версия iQOO Pad 2 получила IPS-экран диагональю 12,05-дюйма с разрешением 2800×1968 пикселей (соотношение сторон 7,1:5), частотой обновления 144 Hz и максимальной яркостью 600 нит. Частота дискретизации сенсора составляет 240 Hz. Есть поддержка HDR и 10-битной глубины цвета. В основе планшета лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной — 128 Gb (UFS 3.1), 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт. Основная камера разрешением 8 Мп, селфи-камера на 5 Мп. Планшет получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С, шесть динамиков (Super Audio 5.0) и функцию распознавания лица. Габариты и вес: 266,43 х 192 х 6,57 мм, 589,2 гр.

Модель iQOO Pad 2 Pro оснащена 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3096×2064 пикселей (соотношение сторон 3:2), частотой 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и максимальной яркостью до 900 нит. Также есть поддержка HDR и 10-битной глубины цвета. Планшет построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9300+, объем ОЗУ LPDDR5X составляет 8, 12 или 12 Gb, емкость ПЗУ UFS 4.0 – 256 или 512 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 11 500 мАч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 66 Вт. Разрешение камер такое же, как и у базовой модели. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С, восемь динамиков (Super Audio 5.0) и функция распознавания лица. Габариты и вес: 289,56 х 198,32 х 6,64 мм, 679 гр.

Оба планшета работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4, есть поддержка работы с клавиатурой и стилусом. Цветовых решений у обеих моделей три: голубое, серебристое и темно-серое.

Цены в Китае на iQOO Pad: 28/128 Gb — $350, 8/256 Gb — $395, 12/256 Gb — $435, 12/512 Gb — $480. На iQOO Pad 2 Pro: 8/256 Gb — $480, 12/256 Gb — $520, 16/512 Gb — $575.