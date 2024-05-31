Lenovo и Cisco объявляют о стратегическом партнерстве с целью упростить путь к инновациям в области искусственного интеллекта

Компании Lenovo и Cisco объявили о глобальном стратегическом партнерстве я целью предоставления полностью интегрированных инфраструктурных и сетевых решений, призванных ускорить цифровую трансформацию для предприятий любого размера. Обе компании подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для совместной разработки планов проектирования и реализации процессов ускорения цифровой трансформации с помощью готовых решений, которые расширяют сетевые решения мирового класса и специализированные решения инфраструктуры искусственного интеллекта от периферии до облака для клиентов по всему миру.

«Новое партнерство является свидетельством нашей приверженности предоставлению специализированных, ведущих в отрасли решений, призванных упростить путь к инновациям в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации, — сказал Кирк Скауген, исполнительный вице-президент Lenovo и президент Lenovo Infrastructure Solutions Group. — Наше совместное лидерство в области передовых сетевых технологий, серверов и инфраструктурных решений управления данными позволит предоставить полностью интегрированные, совместно разработанные решения, которые беспрепятственно соединяют, защищают и анализируют данные, чтобы продвигать инновации на базе искусственного интеллекта для наших клиентов от периферии до облака».

«Интегрированные решения Lenovo и Cisco упростят операционное развертывание и значительно улучшат результаты бизнеса для наших общих клиентов, а также предоставят огромные возможности нашим партнерам», — сказал Джонатан Дэвидсон, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Cisco Networking.

Меморандум о взаимопонимании отражает стремление компаний расширить возможности выхода на рынок, которые будут способствовать внедрению передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта и повышению производительности цифровых рабочих мест. Lenovo и Cisco намерены создать гиперперсонализированный пользовательский интерфейс, который максимизирует операционную эффективность, сокращает время окупаемости и поддерживает экономически эффективное, гибкое и упрощенное внедрение трансформационных цифровых технологий.

Признанная сетевая экосистема

Сотрудничество включает в себя интеграцию сетевой экосистемы Cisco Nexus в портфолио Lenovo для обеспечения лучшей в своем классе производительности сети, усиленной безопасности и беспрецедентной масштабируемости. Это предлагает клиентам полностью интегрированное сетевое решение «под ключ», оптимизированное для взаимодействия с инфраструктурными решениями Lenovo и обеспечивающее самую прочную основу производительности, надежности и безопасности в отрасли. Дополнительные преимущества для клиентов включают в себя:

Ускоренное внедрение инноваций: обеспечение операционной эффективности, сетей искусственного интеллекта и машинного обучения, большей устойчивости и передовых методов автоматизации анализа.

обеспечение операционной эффективности, сетей искусственного интеллекта и машинного обучения, большей устойчивости и передовых методов автоматизации анализа. Единая панель управления: предоставление клиентам единого простого интерфейса для настройки, управления и анализа сетевых операций во всей сетевой экосистеме.

предоставление клиентам единого простого интерфейса для настройки, управления и анализа сетевых операций во всей сетевой экосистеме. Простота для поставщиков: гарантия того, что клиенты смогут купить полностью спроектированное инфраструктурное решение у одного поставщика технологий.

Ускорение инноваций для улучшения бизнес-результатов

Lenovo и Cisco будут работать над интеграцией новых технологий и функций в решения Lenovo Digital Workplace, обеспечивая беспрепятственный, эффективный и улучшенный пользовательский опыт с высоким уровнем безопасности. Сотрудничество позволит объединить платформу Lenovo Care of One с ее механизмом обслуживания на основе персональных данных и лучшими в своем классе технологиями Cisco. Эти решения обеспечат беспрецедентную производительность, сочетая в себе лучшее от обеих компаний, где бы ни происходила работа.

Комплексные решения «под ключ»

Lenovo располагает самым полным в отрасли портфолио решений с поддержкой искусственного интеллекта — от периферии до облака, включая лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение и услуги для управления рабочими нагрузками на основе искусственного интеллекта любого размера и помощи заказчикам на их пути к внедрению искусственного интеллекта. В рамках меморандума Cisco и Lenovo будут сотрудничать для улучшения генеративных решений искусственного интеллекта для корпоративных клиентов. Партнерство будет дополнено расширенной сетью общих торговых партнеров, обученных работе с объединенным портфелем технологий обеих компаний, что предоставит клиентам более широкий выбор и гибкий опыт для ускорения цифровой трансформации. Стратегическое партнерство позволит предоставить интегрированные инфраструктурные решения и услуги, которые протестированы и оптимизированы на совместимость, что позволит клиентам ускорить выход на рынок и добиться лучших бизнес-результатов.