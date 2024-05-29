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30 мая, 2024
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Представлены детские smart-часы Xiaomi с GPS и двумя камерами

Xiaomi Mitu Watch S1

Компания Xiaomi представила в Китае новые детские smart-часы под названием Mitu Children’s Watch S1. Новинка получила несколько нужных функций, как для детей, так и для родителей. Устройство оснащено 1,78-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 448 x 368 пикселей, 1 Gb оперативной памятью и 8 Gb встроенной флеш-памятью. Часы оборудованы двумя камерами — фронтальной на 5 Мп и основной на 8 Мп, между которыми можно переключаться. Эта функция будет полезна родителям во время видеозвонков. За счет переключения камер можно увидеть, как ребенка, так и его окружение.

Есть поддержка основных систем спутникового позиционирования: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO и QZSS. По данным компании, родители могут увидеть, где были их дети в течение 3 месяцев по сохраненным на часах данным. Xiaomi Mitu Children’s Watch S1 оснащены функцией экстренной помощи SOS. Родители будут получат оповещения, если их ребенок входит в определенное место, будь то дом и школа, или покидает его. Часы также способны обнаруживать такие ситуации, как отклонение траектории или длительное пребывание во время поездки.

Также есть функции для мониторинга здоровья, которые могут отслеживать утомление мозга детей, усталость глаз, стресс, эмоции, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови в течение дня. Предлагается более 100 спортивных режимов и водонепроницаемое исполнение корпуса по стандарту 2АТМ (можно погружать в воду на глубину до 20 метров).

Заявлена быстрая зарядка, которая обеспечивает часы энергией на полный день за шесть минут. На часах установлены образовательные приложения, связанные с историей, музыкой, языками и математикой. Кроме того, есть игры на развитие логическое мышление и головоломки. При этом родители будут знать, какими приложениями пользуется ребенок — доступна опция родительского контроля через приложение Mitu. Для персонализации устройства предлагается несколько циферблатов на выбор. По заявлению Xiaomi, часы оснащены надежной системой защиты данных, которая шифрует информацию для обеспечения безопасности детей.

Xiaomi Mitu Children’s Watch S1 уже поступили в продажу в Китае за $166.

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