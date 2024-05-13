spot_img
14 мая, 2024
ДомойТехнологииHardwareПредставлен процессор MediaTek Dimensity 8250 для смартфонов среднего уровня

Представлен процессор MediaTek Dimensity 8250 для смартфонов среднего уровня

MediaTek Dimensity 8250

Компания MediaTek представила новую однокристальную систему Dimensity 8250, предназначенную для производительных смартфонов среднего класса. Чип во многом повторяет характеристики платформы Dimensity 8200, представленной в декабре 2022 года.

В состав процессора MediaTek Dimensity 8250, производящийся по 4-нм техпроцессу, входят одно мощное ядро Arm Cortex-A78, разогнанное до 3,1 GHz, три аналогичных с частотой 3,0 GHz и четыре энергоэффективных Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. В качестве GPU используется Arm Mali-G610 MC6. Объем кеш-памяти L3 составляет 4 Mb. Мобильная платформа поддерживает оперативную память LPDDR5-6400 Мбит/с и накопители стандарта UFS 3.1.

В составе платформы также предусмотрены выделенный ИИ-чип APU 580 и процессор обработки изображений Imagiq 785 с поддержкой 14-битного представления цвета и HDR. Заявлены поддержка дисплеев с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 180 Hz или WQHD+ со 120 Hz, камер разрешением до 320 Мп и записи видео 4К при 60 fps.

Также предусмотрены модем 5G с пиковой скоростью загрузки 4,7 Гбит/с, беспроводные модули Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3, блок GNSS с поддержкой всех мировых систем навигации.

Ожидается, что первым смартфоном на базе MediaTek Dimensity 8250 станет OPPO Reno12.

Предыдущая статья
«Лаборатория Касперского»: злоумышленники стали в 2 раза чаще использовать в кибератаках уязвимости Linux
Следующая статья
R.I.S.K. Company announces a paid internship program for individuals interested in the field of Information Security
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,048ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»