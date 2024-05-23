OPPO представил смартфоны среднего уровня Reno12 и 12 Pro

В Китае состоялась презентация линейки смартфонов OPPO Reno12. Обе модели, базовая Reno12 и Pro-версия, первыми в серии получили дисплей, изогнутый по бокам. Смартфоны по характеристикам очень похожи, они отличаются только камерой и мощностью процессора.

Новинки получили 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2772х1242 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ до 2160 Hz, яркостью до 1200 нит и поддержкой HDR10+. Дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

В основе OPPO Reno12 лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8250. Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/.95″, f/1.8, автофокус, ЭФР 26 мм, OIS), широкоугольный модуль 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов) и телеобъектив 50 Мп (Samsung JN5, 1/2.75″, f/2.0, ЭФР 47 мм, оптический зум 2х, цифровой зум 20х). Селфи-камера на 50 Мп (f/2.0, автофокус, угол захвата 90 градусов, запись видео 4К@30fps) расположена в отверстии по центру экрана.

OPPO Reno12 Pro построен на базе прошлогоднего флагманского 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9200+. Смартфон получил основной датчик на 50 Мп (Sony IMX890, 1.56″), остальные сенсоры и фронтальная камера такие же, как в базовой версии.

Аппараты поставляются с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 Gb и флеш-накопителем UFS 3.1 емкостью до 512 Gb. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. По данным компании, после 1000 циклов зарядки у аккумуляторов сохранится 95% первоначальной емкости.

Также в оснащение моделей входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики (только в Pro-версии) и защита от воды и пыли IP65. В приложении для фотографий есть поддержка ИИ-функций. Нейросети уберут лишние объекты со снимка или заменят фон. Кроме того, ИИ-модели помогут отсканировать документы, расшифровать аудиозаписи, спланировать отпуск и др. Габариты и вес Reno12: 161,4 х 74,8 х 7,25/7,3 мм, 179 гр. Доступные цвета: черный, розовый и серебристый. Reno12 Pro: 161,4 х 74,8 х 7,55/7,6 мм, 184 гр. Расцветки: розовый, черный, фиолетовый.

Цена OPPO Reno12 начинается с $375 за версию 12/256 Gb, а OPPO Reno12 Pro за аналогичный объем памяти стоит $470.