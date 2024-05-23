«Лаборатория Касперского» выпустила ежегодный отчёт об устойчивом развитии (ESG)

«Лаборатория Касперского» представила ESG-отчёт, в котором поделилась результатами деятельности в рамках своей стратегии устойчивого развития с июля 2022 года по декабрь 2023 года. В основе отчёта — пять ключевых направлений: киберустойчивость, этика и прозрачность, технологии будущего, возможности для людей и забота об окружающей среде.

Киберустойчивость

Основной вклад «Лаборатории Касперского» в построение киберустойчивого будущего — это защита от киберугроз. Всего в отчётный период решения компании отразили более 437 млн кибератак по всему миру.

Исследователи «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа атак сталкерского ПО — коммерческих программ, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в частную жизнь человека. По данным компании, более 31 тысячи человек в мире столкнулись с киберсталкингом в 2023 году. «Лаборатория Касперского» работает над решением этой проблемы, сотрудничая с некоммерческими правозащитными организациями и разработчиками в сфере информационной безопасности по всему миру.

Технологии будущего

Помимо защиты организаций и пользователей от уже известных киберугроз, «Лаборатория Касперского» делает ещё один шаг к эре киберустойчивости, первой в индустрии предложив кибериммунный подход. Он направлен на создание исходно безопасных IT-систем. KasperskyOS — ключевое звено в этой концепции. «Лаборатория Касперского» создает системы, обладающие встроенной защищенностью от кибератак — как существующих, так и еще неизвестных.

Забота об окружающей среде

«Лаборатория Касперского» сокращает продажи продуктов на физических носителях в пользу цифровых. За отчётный период доля коробочных продуктов в B2C-продажах снизилась с 11% до 7%. Доля электронных лицензий и POSA-карт в глобальных продажах приближается к 40% и будет расти.

В августе 2023 года компания запустила проект Retail to subscription, чтобы стимулировать клиентов, привыкших приобретать продукты в розничных магазинах, оформлять электронные покупки онлайн через портал My Kaspersky. Это поможет уменьшить объёмы производства пластиковой упаковки и печатной продукции и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

В 2022 году решения «Лаборатории Касперского» предотвратили более 200 миллионов попыток использовать чужие устройства для майнинга криптовалют и, как следствие, до 3 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу — примерно столько же выбросов производят за год 652 автомобиля.

Компания стремится минимизировать углеродный след от авиаперелётов сотрудников. В 2023 году ей удалось сохранить объём выбросов на уровне вдвое ниже, чем в 2019 году, когда этот показатель был посчитан впервые (3,1 тысяч т СО 2 -экв.).

На 31 декабря 2023 года количество контрагентов, использующих систему обмена электронными документами с компанией, достигло 498 (против 2 в 2021 году).

Возможности для людей

Компания предоставляет сотрудникам возможности для внутреннего и внешнего обучения. В отчётный период «Лаборатория Касперского» инвестировала 112,5 млн рублей в развитие и обучение персонала. В 2023 году расходы на обучение и развитие персонала были увеличены на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.

Глобальный индекс удовлетворённости работой (eNPS), который отражает долю сотрудников, готовых рекомендовать компанию как работодателя, вырос в 2023 году на 4,5 п. п. до рекордных 56,8, что выше среднего уровня для российского рынка.

В 2022 году к Международному дню человека с инвалидностью стартовал внутрикорпоративный специальный проект «Границы, которые мы раздвигаем», посвящённый профессиональному и личному пути сотрудников, имеющих инвалидность. В 2023 году был создан сайт, где собраны истории про профессиональный и личный путь сотрудников компании с инвалидностью и тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.

В 2023 году компания сделала ряд усовершенствований своих решений для людей с инвалидностью. Kaspersky for Windows теперь поддерживает режим высокой контрастности, что улучшает читаемость, яркость элементов, навигацию и делает взаимодействие с приложением более эффективным и комфортным для пользователей с цветовой слепотой. Kaspersky for Mac полностью совместим с macOS Dark Mode и Display Settings, которые позволяют настроить интерфейс с учётом индивидуальных предпочтений, а также теперь имеется функция VoiceOver, которая обеспечивает доступность для пользователей с ограниченными возможностями зрения.

Растим поколение с хорошими навыками кибербезопасности

В рамках международного образовательного проекта Kaspersky Academy в период с 2022 по 2023 год прошли обучение более 8 тысяч студентов со всего мира. В 2023 году компания расширила перечень форматов сотрудничества с вузами, запустив партнёрскую программу Kaspersky Academy Alliance, позволяющую интегрировать опыт и знания в области кибербезопасности и новейшие технологии компании в процесс обучения студентов. К программе уже присоединились 20 университетов из разных стран, в том числе из Казахстана, Узбекистана, Перу, Индии, Испании.

Открытость и прозрачность

В 2023 году «Лаборатория Касперского» отметила пятилетие Глобальной инициативы по информационной открытости. В отчётный период были открыты новые Центры прозрачности — в Саудовской Аравии, Руанде, Италии и Нидерландах. В них клиенты, партнёры, государственные регуляторы, отвечающие за кибербезопасность, могут проверить надёжность решений компании, изучив их исходный код, а также узнать больше о внутренних процессах компании. В октябре 2023 года на Форуме по управлению интернетом, проходящем под эгидой ООН, «Лаборатория Касперского» также представила свои этические принципы разработки и использования систем машинного обучения.

«ESG принципы помогают компаниям принимать социально обоснованные бизнес-решения, завоёвывать доверие инвесторов, государственных учреждений и клиентов. Мы понимаем, что наши сегодняшние действия оказывают неминуемое влияние на завтрашний мир. Именно поэтому мы стремимся не только снижать киберриски, но и способствовать позитивным изменениям и созданию лучшего и более безопасного будущего для всех, благодаря сотрудничеству, инновациям и ответственному ведению бизнеса», — комментирует Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

«Для того, чтобы благотворительность становилась нормой для нашего общества и частью обычной жизни не только людей, но и бизнес-компаний, важно не молчать о добрых делах, а рассказывать о них в публичном пространстве. Фонд «Подари жизнь» существует уже 17 лет и 13 из них «Лаборатория Касперского» самыми разными способами нам помогает: закрывает адресные сборы на лечение подопечных, проводит дни донора в офисе компании, развивает волонтерский фандрайзинг в пользу фонда, а еще оказывает поддержку системным направлениям работы фонда, в этом году — волонтерскому проекту и проекту “Качество жизни”, — комментирует Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Все началось с первой донорской акции в офисе компании в 2011 году, с тех пор ежегодно более 200 сотрудников сдает кровь в пользу подопечных нашего фонда — детей с онкологическими заболеваниями, выздоровление которых без донорской крови не было бы возможным. Мы надеемся, что пример «Лаборатории Касперского» станет для компаний полезным и заразительным, кто-то посмотрит на этот отчет и возможно решится организовать донорскую акцию, собрать «Коробку храбрости», сделать пожертвование или придумать свое благотворительное событие вместе с коллегами».

Полная версия отчета доступна по ссылке.