Представлены Vivo Watch 3 – smart-часы на BlueOS с автономностью до 16 дней

Вместе с серией флагманских смартфонов X100 компания Vivo сегодня представила новые smart-часы Watch 3. Устройство работает под управлением новой операционной системы BlueOS, которую представила Vivo пару недель назад. Как заявляет компания, BlueOS – это операционная система «эпохи генеративного искусственного интеллекта», которая отличается безопасностью, плавностью работы и умными функциями.

По сравнению с предшественником, Vivo Watch 3 получил более тонкий корпус, сбоку находится поворотная головка из металла, служащая для навигации по интерфейсу. Часы оборудованы 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 пикселей (аналогично предшественнику), но с изогнутым 3D-стеклом. Есть поддержка Always on Display.

Vivo Watch 3 включают в себя ряд функций для отслеживания показателей здоровья: суточный мониторинг сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, мониторинг сна, контроль давления, обнаружение высокого уровня шума для защиты слуха и т.д. Указывается поддержка более 100 спортивных режимов.

Часы получили 64 Mb оперативной и 4 Gb встроенной памяти и опционально оснащаются eSIM для автономной работы в отдельности от смартфона. Есть поддержка GPS, Beidou, ГЛОНАСС и других навигационных систем, а также модуль NFC. Аккумулятор на 505 мАч рассчитан на 7 дней автономной работы с eSIM или до 16 дней при использовании только Bluetooth. Вес корпуса часов составляет всего 36 гр.

Версия с eSIM и кожаным ремешком будет стоить $191, а с каучуковым –$178. Цена Bluetooth-версий с теми же ремешками составит $164 и $150 соответственно. Vivo Watch 3 будут доступны покупателям в черном и белом цветах 21 ноября.